Денісова закликала омбудсмена РФ провідати українських в’язнів у Сімферополі

Український омбудсмен Людмила Денісова попросила російську колегу перевірити стан дотримання прав українських в’язнів у СІЗО Сімферополя.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"На мою адресу надходять звернення від правозахисних організацій та родин ув’язнених щодо неналежних умов тримання та ненадання медичної допомоги громадянам у СІЗО м. Сімферополя", - йдеться у зверненні до росіянки Тетяни Москалькової.

Денісова закликала російського омбудсмена перевірити умови тримання та надання необхідної медичної допомоги Володимиру Балуху, Узаіру Абдуллаєву, Енверу Мамутову, Ремзі Меметову, Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову, Енверу Сейтосманову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Кязіму Аметову, Руслану Трубачу та Ісмаїлу Рамазанову.

Раніше омбудсмени провели телефонну розмову, в якій, Москалькова пообіцяла відвідати українського активіста Балуха у кримській в’язниці.

Верховна Рада назвала більше 50 "бранців Кремля".

Засуджений в анексованому РФ Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодування.

Адміністрація СІЗО Сімферополя ухвалила рішення перемістити Балуха в карцер "за порушення правил внутрішнього розпорядку".

19 квітня "Кримська правозахисна група" повідомила, що у СІЗО-1 Сімферополя, підконтрольному окупаційній владі РФ, щонайменше четверо людей померли неприродною смертю, двоє з них – кримські татари.

20 квітня Денісова звернулася до російської колеги з проханням перевірити інформацію про смерть у квітні 2018 року чотирьох людей у СІЗО Сімферополя.