Денісова закликала омбудсмена РФ провідати українських в’язнів у Сімферополі

162 перегляди
Вівторок, 15 травня 2018, 12:14

Український омбудсмен Людмила Денісова попросила російську колегу перевірити стан дотримання прав українських в’язнів у СІЗО Сімферополя.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"На мою адресу надходять звернення від правозахисних організацій та родин ув’язнених щодо неналежних умов тримання та ненадання медичної допомоги громадянам у СІЗО м. Сімферополя", - йдеться у зверненні до росіянки Тетяни Москалькової.

Денісова закликала російського омбудсмена перевірити умови тримання та надання необхідної медичної допомоги Володимиру Балуху, Узаіру Абдуллаєву, Енверу Мамутову, Ремзі Меметову, Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову, Енверу Сейтосманову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Кязіму Аметову, Руслану Трубачу та Ісмаїлу Рамазанову.

Раніше омбудсмени провели телефонну розмову, в якій, Москалькова пообіцяла відвідати українського активіста Балуха у кримській в’язниці.

Верховна Рада назвала більше 50 "бранців Кремля".

Засуджений в анексованому РФ Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодування

Адміністрація СІЗО Сімферополя ухвалила рішення перемістити Балуха в карцер "за порушення правил внутрішнього розпорядку".

19 квітня "Кримська правозахисна група" повідомила, що у СІЗО-1 Сімферополя, підконтрольному окупаційній владі РФ, щонайменше четверо людей померли неприродною смертю, двоє з них – кримські татари.

20 квітня Денісова звернулася до російської колеги  з проханням перевірити інформацію про смерть у квітні 2018 року чотирьох людей у СІЗО Сімферополя.

Українська правда
Теми: СІЗО Крим Росія Сімферополь омбудсмен
powered by lun.ua
По темі
Савченко втратила 17 кг і перенесла операцію – сестра 11 травня 2018, 16:38
Адвокат Штепи й "Топаза" взявся захищати Савченко 6 травня 2018, 12:18
ДТП у Кривому Розі: підозрюваного водія перевели з лікарні в СІЗО 3 травня 2018, 12:02
Усі новини
Головні новини
Проїзд у метро Києва подорожчає до 8 гривень
У Києві вдвічі подорожчає проїзд у громадському транспорті
У Путіна пригрозили Україні "заходами у відповідь" на затримання журналіста
Позбавлений громадянства екс-нардеп каже, що його кличуть на допит у США
Усі новини
психологія

Що відбувається з дитиною до 5 років, і що з цим робити батькам

психологія

10 хороших звичок щасливих пар