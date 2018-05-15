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СММ ОБСЄ: Вогонь у відповідь – це теж порушення домовленостей

Вівторок, 15 травня 2018, 14:12
СММ ОБСЄ: Вогонь у відповідь – це теж порушення домовленостей

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг наголошує, що будь-яке відкриття вогню у відповідь є порушенням домовленості про режим тиші на Донбасі.

Про це він сказав на брифінгу в Краматорську 15 травня.

За словами Хуга, з другої половини квітня спостерігачі СММ ОБСЄ сприяють встановленню локальних "вікон тиші" задля проведення ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.

"Водночас відповідальність за припинення стрілянини лежить не на моніторинговій місії, а на сторонах", – наголосив він.

Хуг зазначив, що попри надані сторонами гарантії припинення вогню в районі ДФС, спостерігачі щодня фіксують там обстріли.

"Обидві сторони заявляють, що вони відкривають вогонь тільки у відповідь… але саме це є також порушенням досягнутих домовленості про припинення вогню. Будь-яке застосування озброєння є порушенням", – заявив він.

За словами Хуга, близьке розміщення позицій сторін (у деяких місцях вони розташовані обабіч однієї дороги) і наявність у них важкого озброєння (танки, міномети, артилерійські установки) підживлює напруженість та призводить до того, що може виникати загострення.

"Це озброєння ми фіксуємо по обидва боки лінії зіткнення", – зазначив представник ОБСЄ, наголосивши, що поки важку зброю не буде відведено, ризики залишатимуться.

Валентина Романенко, УП
Теми: ДонбастероризмОБСЄМінські угоди
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