СММ ОБСЕ: Ответный огонь – это тоже нарушение договоренностей

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Вторник, 15 мая 2018, 14:12

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подчеркивает, что любое открытие ответного огня является нарушением договоренности о режиме тишины на Донбассе.

Об этом он сказал на брифинге в Краматорске 15 мая.

По словам Хуга, со второй половины апреля наблюдатели СММ ОБСЕ способствуют установлению локальных "окон тишины" для проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции.

"Вместе с тем ответственность за прекращение стрельбы лежит не на мониторинговой миссии, а на сторонах", – подчеркнул он.

Хуг отметил, что несмотря на предоставленные сторонами гарантии прекращения огня в районе ДФС, наблюдатели ежедневно фиксируют там обстрелы.

"Обе стороны заявляют, что они открывают только ответный огонь... но это также является нарушением достигнутых договоренности о прекращении огня. Любое применение вооружения является нарушением", – заявил он.

По словам Хуга, близкое расположение позиций сторон (в некоторых местах они расположены вдоль одной дороги) и наличие у них тяжелого вооружения (танки, минометы, артиллерийские установки) подпитывает напряженность и приводит к тому, что могут возникать обострения.

"Это вооружение мы фиксируем с обеих сторон линии соприкосновения", - отметил представитель ОБСЕ, отметив, что пока тяжелое оружие не будет отведено, риски будут оставаться.

Валентина Романенко, УП
Темы: Донбасс терроризм ОБСЕ Минские соглашения
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