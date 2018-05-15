Луценко вніс подання на ще одного нардепа

Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Сергія Дунаєва.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Повідомляється, що текст подання направлений Голові ВР та вже зареєстрований у парламенті.

"Дунаєв С.В., будучи народним депутатом, подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. В діях народного депутата вбачаються підстави для повідомлення про підозру за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації)", - йдеться в тексті подання.

фото: Facebook Лариса сарган