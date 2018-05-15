Луценко вніс подання на ще одного нардепа
Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Сергія Дунаєва.
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
Повідомляється, що текст подання направлений Голові ВР та вже зареєстрований у парламенті.
"Дунаєв С.В., будучи народним депутатом, подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. В діях народного депутата вбачаються підстави для повідомлення про підозру за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації)", - йдеться в тексті подання.
Сарган додала, що досудове розслідування здійснює НАБУ під керівництвом САП.
Дунаєв - член депутатської фракції "Опозиційний блок".
11 травня Луценко анонсував, що цього тижня має підписати 3 подання на народних обранців і внести їх до Верховної Ради.