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Луценко вніс подання на ще одного нардепа

Вівторок, 15 травня 2018, 16:32
Сергій Дунаєв

Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Сергія Дунаєва.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Повідомляється, що текст подання направлений Голові ВР та вже зареєстрований у парламенті.

"Дунаєв С.В., будучи народним депутатом, подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. В діях народного депутата вбачаються підстави для повідомлення про підозру за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації)", - йдеться в тексті подання.

 
фото: Facebook Лариса сарган

Сарган додала, що досудове розслідування здійснює НАБУ під керівництвом САП.

Дунаєв - член депутатської фракції "Опозиційний блок".

11 травня Луценко анонсував, що цього тижня має підписати 3 подання на народних обранців і внести їх до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратурапрокуратураВерховна Рада
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