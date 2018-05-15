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Луценко внес представление на еще одного нардепа

Вторник, 15 мая 2018, 16:32
Сергей Дунаев

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Сообщается, что текст представления направлен председателю ВР и уже зарегистрирован в парламенте.

"Дунаев С.В., будучи народным депутатом, подавал заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства. В действиях народного депутата усматриваются основания для сообщения о подозрении по ст. 366-1 УКУ (декларирование недостоверной информации)", - говорится в тексте представления.

 

ФОТО: FACEBOOK Лариса Сарган

Сарган добавила, что досудебное расследование осуществляет НАБУ под руководством САП.

Дунаев - член депутатской фракции "Оппозиционный блок".

11 мая Луценко анонсировал, что на этой неделе должен подписать 3 представления на народных депутатов и внести их в Верховную Раду.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратурапрокуратураВерховная Рада
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