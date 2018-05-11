Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вже наступного тижня, 14-18 травня, подасть до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з трьох народних депутатів.

Про це він повідомив у коментарі телеканалу "112 Україна".

"Наступного тижня я маю намір підписати 3 подання і внести їх до Верховної Ради України", - сказав голова ГПУ.

Він не назвав прізвища депутатів.

Як повідомлялося, у квітні Луценко заявив, що прокуратура має матеріали на п'ятьох народних депутатів, але не всі вони можуть стати підставою для позбавлення недоторканності.

Євген Кізілов, УП