Луценко сказав, коли внесе подання на ще трьох нардепів

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П'ятниця, 11 травня 2018, 14:31

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вже наступного тижня, 14-18 травня, подасть до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з трьох народних депутатів.

Про це він повідомив у коментарі телеканалу "112 Україна".

"Наступного тижня я маю намір підписати 3 подання і внести їх до Верховної Ради України", - сказав голова ГПУ.

Він не назвав прізвища депутатів.

Як повідомлялося, у квітні Луценко заявив, що прокуратура має матеріали на п'ятьох народних депутатів, але не всі вони можуть стати підставою для позбавлення недоторканності.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада недоторканність Луценко
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