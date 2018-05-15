В “суде” Крыма допросили свидетелей по делу Балуха. Он написал письмо

В "Раздольненском районном суде" оккупированного Крыма допросили свидетелей обвинения в сфабрикованном уголовном деле против украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

Отмечается, что Балух, который более 55 дней назад объявил голодовку, присутствовал на заседании.

По данным организации, он сильно похудел, но держится бодро.

"Поддержать украинского патриота пришли неравнодушные крымчане, в том числе глава Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Климент", - сказано в сообщении.

В правозащитной группе добавляют, что в суде допросили свидетеля обвинения, сотрудника раздольненского ИВС майора Сейрана Мамбетова, который заявил, что сам ничего не видел, но слышал разговор на повышенных тонах.

А также другого сотрудника ИВС Михаила Шубина, по словам которого, Балух якобы напал на Ткаченко.

Также в ходе судебного заседания были допрошены: замначальника ИВС Дмитрий Каркунов, дежурный ИВС Сергей Тишин и техник Александр Коновалов, который изымал записи с камер видеонаблюдения.

Следующее судебное заседание назначено на 16 мая в 11.00.

Сам Балух написал письмо украинцам, в котором рассказал, почему решил начать голодовку, а также о том, как ему приходится терпеть физические и моральные издевательства со стороны сотрудников крымского СИЗО.

По его словам, он ни разу, за все время пребывания в плену, не употреблял тюремной "баланды" и добровольно не сделает этого ни при каких обстоятельствах.

"14 марта этого года, когда очередной насквозь лживый приговор по сфабрикованному против меня делу приобрел "силу", я принял решение объявить голодовку протеста, как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму и их жалких потуг во чтобы то ни стало лишить свободы всех несогласных с их ордынского-фсбешной "идеологией" человеконенависничества", - написал политзаключенный.

Он отметил, что 15 марта подал свое заявление на имя начальника СИЗО №1 г. Симферополя с требованием обеспечить надлежащие условия для возможности осуществления своего права.

Однако только с 19 марта, после моральных издевательств, кражи личных вещей и побоев со стороны работников СИЗО, ему удалось добиться официального признания своего протеста с переводом в отдельную камеру.

"И провокации и моральное давление с целью дискредитировать меня и мой протест с тех пор только усилились", - добавил Балух.

Он уточнил, что на 25 день голодовки после консультации с Архиепископом Крымским Климентом, чтобы исключить вероятность насильственного кормления и несанкционированного применения медицинских средств жизнеобеспечения организма, а также, чтобы не наносить непоправимого горя своим родным, стал употреблять два стакана овсяного киселя, 50-70 г сухарей из черного хлеба и чай с медом.

"Только Богу известно, сколько еще продлится это балансирование на нулевой отметке, но в настоящее время другие методы разоблачения сущности процессов, происходящих в оккупированном Московией украинском Крыму, мне недоступны", - подытожил Балух.

Он выразил надежду на понимание.

Ранее эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин сообщил, что сотрудники симферопольского СИЗО угрожают Балуху расправой.

ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Балух голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку.