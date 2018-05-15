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Справа "вишок Бойка": суд повторно заарештував майно фігурантки

Вівторок, 15 травня 2018, 17:37

Суд повторно заарештував майно Наталії Ігнатченко, фігурантки справи "вишок Бойка" про заволодіння коштами "Чорноморнафтогаз" при покупці бурових установок.

Відповідне рішення Печерського районного суду м. Києва від 3 травня оприлюднено в судовому реєстрі.

В рішенні йдеться, що Ігнатченко переписала свою компанію на доньку, хоча здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо цією компанії було заборонено судом.

Йдеться про корпоративні права ТОВ "Альянс-Екопроект", а також нерухомість, що належить цій фірмі: земельну ділянку 0,1 га, компресорну станцію та нежитлові приміщення в в Києві.

За інформацією слідства, Наталія Ігнатченко на момент її затримання та повідомлення про підозру була власницею "Альянс-Екопроект", тому 14 лютого цього року суд заарештував вказане майно.

Однак пізніше Ігнатченко переписала вже заарештовану компанію на свою доньку.

Остання ухвала від 3 травня про накладання арешту може бути оскаржена протягом 5 днів.

Наталія Ігнатченко була затримана 29 січня цього року. Наступного дня їй було повідомлено про підозру у вчиненні ряду тяжких злочинів.

За даними слідства, вона брала участь у заволодінні злочинною організацією екс-президента Віктора Януковича 3,23 млрд гривень "Чорноморнафтогазу" під час закупівлі двох бурових установок у 2010-2012 рр.

31 січня суд обрав Ігнатченко запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслету, хоча Генпрокуратура просила взяти її під арешт із визначенням застави у розмірі 1 млрд гривень.

Домашній арешт Ігнатченко було продовжено до 25 травня.

26 квітня стало відомо, що суд скасував арешт з майна через те, що воно належить дочці Ігнатченко Анастасії, яка не є підозрюваною у справі.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" 11 друзів Бойка: хто відповість за скандальну оборудку з вишками

Соня Лукашова, для УП

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Теми: суд
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