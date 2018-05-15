Справа "вишок Бойка": суд повторно заарештував майно фігурантки

Суд повторно заарештував майно Наталії Ігнатченко, фігурантки справи "вишок Бойка" про заволодіння коштами "Чорноморнафтогаз" при покупці бурових установок.

Відповідне рішення Печерського районного суду м. Києва від 3 травня оприлюднено в судовому реєстрі.

В рішенні йдеться, що Ігнатченко переписала свою компанію на доньку, хоча здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо цією компанії було заборонено судом.

Йдеться про корпоративні права ТОВ "Альянс-Екопроект", а також нерухомість, що належить цій фірмі: земельну ділянку 0,1 га, компресорну станцію та нежитлові приміщення в в Києві.

За інформацією слідства, Наталія Ігнатченко на момент її затримання та повідомлення про підозру була власницею "Альянс-Екопроект", тому 14 лютого цього року суд заарештував вказане майно.

Однак пізніше Ігнатченко переписала вже заарештовану компанію на свою доньку.

Остання ухвала від 3 травня про накладання арешту може бути оскаржена протягом 5 днів.

Наталія Ігнатченко була затримана 29 січня цього року. Наступного дня їй було повідомлено про підозру у вчиненні ряду тяжких злочинів.

За даними слідства, вона брала участь у заволодінні злочинною організацією екс-президента Віктора Януковича 3,23 млрд гривень "Чорноморнафтогазу" під час закупівлі двох бурових установок у 2010-2012 рр.

31 січня суд обрав Ігнатченко запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслету, хоча Генпрокуратура просила взяти її під арешт із визначенням застави у розмірі 1 млрд гривень.

Домашній арешт Ігнатченко було продовжено до 25 травня.

26 квітня стало відомо, що суд скасував арешт з майна через те, що воно належить дочці Ігнатченко Анастасії, яка не є підозрюваною у справі.

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