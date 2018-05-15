Дело "вышек Бойко": суд повторно арестовал имущество фигурантки

Суд повторно арестовал имущество Натальи Игнатченко, фигурантки дела "вышек Бойко" о завладении средствами "Черноморнефтегаз" при покупке буровых установок.

Соответствующее решение Печерского районного суда Киева от 3 мая обнародовано в судебном реестре.

В решении говорится, что Игнатченко переписала свою компанию на дочь, хотя осуществление любых регистрационных действий в отношении этой компании было запрещено судом.

Речь идет о корпоративных правах ООО "Альянс-Экопроект", а также недвижимость, принадлежащая этой фирме: земельный участок 0,1 га, компрессорную станцию ​​и нежилые помещения в в Киеве.

По информации следствия, Наталья Игнатченко на момент ее задержания и сообщения о подозрении была владелицей "Альянс-Экопроект", поэтому 14 февраля этого года суд арестовал указанное имущество.

Однако позже Игнатченко переписала уже арестованную компанию на свою дочь.

Последнее постановление от 3 мая о наложении ареста может быть обжаловано в течение 5 дней.

Наталья Игнатченко была задержана 29 января этого года. На следующий день ей было сообщено о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений.

Так, по данным следствия, она принимала участие в завладении преступной организацией экс-президента Виктора Януковича 3,23 млрд гривен "Черноморнефтегаза" при закупке двух буровых установок в 2010-2012 гг.

31 января суд избрал Игнатченко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета, хотя Генпрокуратура просила взять ее под арест с определением залога в размере 1 млрд гривен.

Домашний арест Игнатченко был продлен до 25 мая.

26 апреля стало известно, что суд отменил арест имущества из-за того, что оно принадлежит дочери Игнатченко Анастасии, которая не является подозреваемой по делу.

Читайте больше в материале "Экономической правды" 11 друзей Бойко: кто ответит за скандальную схему с вышками