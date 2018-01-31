Луценко заявляє про затримання двох фігурантів справи про ОЗУ Януковича

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляє про затримання голови наглядової ради "Вернум банку" Наталії Ігнатченко за підозрою у відмиванні коштів злочинною організацією колишнього президента Віктора Януковича.

Про це він написав у Facebook.

"Затримано також Н. Ігнатченко та А. Фролова, які підозрюються у відмиванні через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, здобутих членами ОЗУ", – зазначає генпрокурор.

За словами Луценка, 31 січня затриманим їм обирається запобіжний захід. Прокуратура клопоче про тримання під вартою або заставу у розмірі 1 млрд грн.

Вернум Банк заснований у 2009 році. Його єдиним власником через ТОВ "Люкс-Інфо" є Наталія Ігнатченко.



Згідно з даними Нацбанку України, за розміром загальних активів на 1 квітня 2017 року Вернум Банк займав 74-е місце (360,122 млн грн) серед 90 банків, що діяли в країні.

Як повідомлялось, екс-прем'єру Миколі Азарову та екс-віце-прем'єру, екс-голові Нацбанку Сергію Арбузову оголосили нові підозри.

Луценко зазначив, що в ході розслідування щодо "злочинної організації" Віктора Януковича Азарову оголошено про підозру "за фактом співучасті у незаконному заволодінні видобутим ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" скрапленим газом в особливо великих розмірах, що заподіяло державі шкоду у розмірі 2,2 млрд.грн".

Арбузову – "за фактом співучасті у заволодінні грошовими коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" в сумі 3,2 млрд. грн. при купівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 і В319".

"Інтерфакс-Україна"