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Навальному дали 30 діб арешту

Вівторок, 15 травня 2018, 17:41

Тверський суд Москви засудив політика Олексія Навального до 30 діб адміністративного арешту за повторне порушення порядку організації мітингу.

Про це повідомляє "Медуза".

Відразу після винесення рішення суддя перейшов до розгляду справи про непокору поліції.

За ним Навальному загрожує арешт до 15 діб, однак, як пояснила його прес-секретар Кіра Ярмиш, покарання в жодному разі не будуть сумуватися.

Олексія Навального затримали на неузгодженій російською владою акції "Він нам не цар" 5 травня в центрі Москви і доставили в ОВД, де на нього склали два адміністративних протоколи - про непокору поліції (ч. 1 ст. 19.3 КоАПР РФ) і про повторне порушення порядку організації публічних заходів (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

До судового засідання Навального відпустили додому.

Протестні акції "Він нам не цар", приурочені до четвертої інавгурації президента Володимира Путіна, пройшли 5 травня під багатьох російських містах.

За даними "ОВС-Інфо", було затримано 1600 осіб, в тому числі 158 неповнолітніх.

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