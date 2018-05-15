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Навальному дали 30 суток ареста

Вторник, 15 мая 2018, 17:41

Тверской суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга.

Об этом сообщает "Медуза".

Сразу после вынесения решения судья перешел к рассмотрению дела о неповиновении полиции.

По нему Навальному грозит арест до 15 суток, однако, как пояснила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, наказания в любом случае не будут суммироваться.

Алексей Навальный был задержан на несогласованной российскими властями акции "Он нам не царь" 5 мая в центре Москвы и доставлен в ОВД "Красносельское", где на него составили два административных протокола — о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАПР РФ) и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

До судебного заседания Навального отпустили домой.

Протестные акции "Он нам не царь", приуроченные к четвертой инаугурации президента Владимира Путина, прошли 5 мая во многих российских городах.

По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 1600 человек, в том числе 158 несовершеннолетних.

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