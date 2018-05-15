Дунаєв, подання на якого подав Луценко, має десяток фірм і кілька квартир

Сімейство нардепа Сергія Дунаєва, подання на якого вніс у ВР генпрокурор Юрій Луценко, є власником 8 квартир загальною площею у 1376 квадратних метрів.

Про це свідчать дані декларації Дунаєва за 2017 рік.

Лише одна з вказаних квартир знаходиться в Києві, більшість нерухомості нардепа - в Луганській області, звідки він родом.

Згідно з декларацією доходів, пересувається Дунаєв на Mercedes-Benz GL 500 2008 року випуску, його дружина Олена володіє Volkswagen Touareg 3.6 FSI 2010 року випуску.

Депутат володіє страховою компанією товариство з додатковою відповідальністю "ОЛВІ", станом на 2017 рік вартість компанії оцінювалася в майже 40 млн грн.

Дружині Олені належить - приватне виробничо-комерційне підприємство "ЛЕГІОН" і ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія", сину Артему – 0,06% батьківської страхової компанії і 0,02% ТОВ ''ЛІЗИНГ ІНВЕСТ'', бенефіціаром якої також виступає Дунаєв.

Зокрема, нардеп є кінцевим бенефіціаром 12 підприємств: Страхова компанія товариство з додатковою відповідальністю ''ОЛВІ'', ТОВ "ЛІЗИНГ ІНВЕСТ", ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ", ТОВ "СД "БІКОМ", ТОВ "А.С.Д. ЕНЕРГО", ТОВ "Д.А.С. ЕНЕРГО", ТОВ "ТРК "АКЦЕНТ", ТОВ "ЕНЕРГОПРОМТЕКС",ПП "МЕД-КЛУБ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОЛЕТАРІЙ", ТОВ "СПЕКТРСТРОЙ", ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД".

Дружина - бенефіціар приватного виробничо-комерційного підприємства"ЛЕГІОН".

За минулий рік Дунаєв задекларував 242 тисяч 739 гривень заробітної плати.

Також Верховна Рада відшкодувала депутату за 2017 рік 252 тисячі 825 гривень "витрат, пов'язаних з виконанням повноважень".

Дружина і син нардепа отримали заробітну плату в компанії Дунаєва - ТОВ "ЛІЗИНГ ІНВЕСТ": Олена Дунаєва – 45 тисяч 27 гривень, син Артем – 48 тисяч 31 гривню.

Власні активи нардеп зберігає в "Ощадбанку", а саме – 25 890 гривень.

Інші кошти Дунаєв зберігає готівкою – 950 тисяч гривень.

В своїй декларації "опоблоківець" нічого не вказав у розділах про матеріальні активи, цінні папери, об'єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно чи інші фінансові зобов’язання.

Генеральна прокуратура підозрює Дунаєва у декларуванні недостовірної інформації.

Такий злочин карається штрафом від 42,5 тисяч гривень до 51 тисячі гривень або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин.

Максимальна санкція передбачає позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У 2016 році, в порівнянні з 2017 роком, Дунаєв вказав себе кінцевим бенефіціаром лише двох підприємств.