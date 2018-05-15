Дунаев, представление на которого подал Луценко, имеет десяток фирм и несколько квартир

Семейство нардепа Сергея Дунаева, представление на которого внес в ВР генпрокурор Юрий Луценко, является владельцем 8 квартир общей площадью 1376 квадратных метров.

Об этом свидетельствуют данные декларации Дунаева за 2017 год.

Лишь одна из указанных квартир находится в Киеве, большинство недвижимости нардепа - в Луганской области, откуда он родом.

Согласно декларации доходов, передвигается Дунаев на Mercedes-Benz GL 500 2008 года выпуска, его жена Елена владеет Volkswagen Touareg 3.6 FSI 2010 года выпуска.

Депутат владеет страховой компанией общество с дополнительной ответственностью "ОЛВИ", по состоянию на 2017 год стоимость компании оценивалась в почти 40 млн грн.

Жене Елене принадлежит - частное производственно-коммерческое предприятие "ЛЕГИОН" и ООО "Энергетическая инвестиционная компания", сыну Артему - 0,06% родительской страховой компании и 0,02% ООО ''ЛИЗИНГ ИНВЕСТ'', бенефициаром которой также выступает Дунаев.

В частности, нардеп является конечным бенефициаром 12 предприятий: Страховая компания общество с дополнительной ответственностью '' ОЛВИ '', ООО "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ", ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", ООО "СД "БИКОМ", ООО "А.С.Д. ЭНЕРГО", ООО "Д.А.С. ЭНЕРГО", ООО "ТРК "Акцент", ООО "ЕНЕРГОПРОМТЕКС", ЧП "МЕД-КЛУБ", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Пролетарий", ООО "СПЕКТРСТРОЙ", ООО "Лисичанский стекольный ЗАВОД".

Жена - бенефициар частного производственно-коммерческого предприятия "ЛЕГИОН".

За прошлый год Дунаев задекларировал 242 тысяч 739 гривен заработной платы.

Также Верховная Рада возместила депутату за 2017 год 252 тысяч 825 гривен "расходов, связанных с выполнением полномочий".

Жена и сын нардепа получили заработную плату в компании Дунаева - ООО "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ": Елена Дунаева – 45 тысяч 27 гривен, сын Артем – 48 тысяч 31 гривну.

Собственные активы нардеп сохраняет в "Ощадбанке", а именно - 25 890 гривен.

Другие средства Дунаев сохраняет наличными - 950 тысяч гривен.

В своей декларации "опоблоковец" ничего не указал в разделах о материальных активах, ценных бумагах, объектах незавершенного строительства, ценном движимом имуществе или других финансовых обязательствах.

Генеральная прокуратура подозревает Дунаева в декларировании недостоверной информации.

Такое преступление наказывается штрафом от 42,5 тыс. гривен до 51 тыс. гривен или общественными работами на срок от 150 до 240 часов.

Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В 2016 году, по сравнению с 2017 годом, Дунаев указал себя конечным бенефициаром только двух предприятий.