НАЗК винесло припис Реві

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Вівторок, 15 травня 2018, 19:45

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло міністру соціальної політики Андрію Реві.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

"За результатами проведеної Національним агентством планової перевірки встановлені порушення щодо подання декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно 16-ти працівників Мінсоцполітики", - повідомляє прес-служба НАЗК.

Також у приписі йдеться про вимогу надати НАЗК інформацію про виконання антикорупційної програми мінсоцполітики на 2017 рік за IV квартал та розпочати оцінку корупційних ризиків у діяльності міністерства у 2018 році.

За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Раніше НАЗК повідомило, що винесло припис в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун через конфлікт інтересів у її підопічного.

Українська правда
Теми: НАЗК Мінсоцполітики
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