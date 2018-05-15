НАПК вынесло предписание Реве

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру социальной политики Андрею Реве.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

"По результатам проведенной Национальным агентством плановой проверки установлены нарушения по представлению деклараций в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в отношении 16-ти работников Минсоцполитики", - сообщает пресс-служба НАПК.

Также в предписании говорится о требовании предоставить НАПК информацию о выполнении антикоррупционной программы Минсоцполитики на 2017 год по IV квартал и начать оценку коррупционных рисков в деятельности министерства в 2018 году.

За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Ранее НАПК сообщило, что вынесло предписание и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подопечного.