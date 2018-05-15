Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК вынесло предписание Реве

Вторник, 15 мая 2018, 19:45
НАПК вынесло предписание Реве

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру социальной политики Андрею Реве.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

"По результатам проведенной Национальным агентством плановой проверки установлены нарушения по представлению деклараций в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в отношении 16-ти работников Минсоцполитики", - сообщает пресс-служба НАПК.

Также в предписании говорится о требовании предоставить НАПК информацию о выполнении антикоррупционной программы Минсоцполитики на 2017 год по IV квартал и начать оценку коррупционных рисков в деятельности министерства в 2018 году.

За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Ранее НАПК сообщило, что вынесло предписание и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подопечного.

Украинская правда
Темы: НАПКМинсоцполитики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
НАПК
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
НАПК три месяца будет изучать образ жизни военкомов
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: