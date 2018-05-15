КНДР скасувала переговори з Південною Кореєю

Північна Корея скасувала заплановані переговори на високому рівні з Південною Кореєю через проведення спільних військових навчань Сеулу та Вашингтону.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

За його інформацією, північнокорейське центральне агентство заявило, що військові тренування Max Thunder військово-повітряних сил США та Південної Кореї є репетицією для вторгнення в КНДР та провокацією на тлі потепління міжкорейських зв'язків.

Переговори на високому рівні мали відбутися на південній стороні села Пханмунджом, яке є місцем для проведення переговорів між урядам обох країн Корейського півострова.

Планувалося, що на переговорах мова йтиме про подальші заходи, які обговорювалися на попередньому саміті між лідерами обох країн.

Крім того, Північна Корея пригрозила скасувати заплановані переговори лідера країни Кім Чен Ина з американським президентом Дональдом Трампом, заплановані на 12 червня у Сингапурі.

27 квітня лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

28 квітня президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливі дату та місце проведення зустрічі з лідером КНДР.