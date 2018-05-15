КНДР отменила переговоры с Южной Кореей

Северная Корея отменила запланированные переговоры на высоком уровне с Южной Кореей из-за проведения совместных военных учений Сеула и Вашингтона.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По его информации, северокорейское центральное агентство заявило, что военные тренировки Max Thunder военно-воздушных сил США и Южной Кореи являются репетицией для вторжения в КНДР и провокацией на фоне потепления межкорейских связей.

Переговоры на высоком уровне должны были состояться на южной стороне села Пханмунджом, которое является местом для проведения переговоров между правительствами обеих стран Корейского полуострова.

Планировалось, что на переговорах речь пойдет о дальнейших мерах, которые обсуждались на предыдущем саммите между лидерами двух стран.

Кроме того, Северная Корея пригрозила отменить запланированные переговоры лидера страны Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом, запланированные на 12 июня в Сингапуре.

27 апреля лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

28 апреля президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную дату и место проведения встречи с лидером КНДР.