Іран і Євросоюз сподіваються врятувати ядерну угоду

Глава МЗС Ірану і верховний дипломат ЄС зустрілися в Брюсселі з метою зберегти ядерну угоду, незважаючи на вихід з неї США.

Про це пише DW.com.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф і верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні висловили надію, що їм вдасться зберегти ядерну угоду про іранську атомну програму, незважаючи на вихід з неї США.

"Ми на правильному шляху і рухаємося у вірному напрямку", - заявив Заріф після закінчення переговорів з Могеріні в Брюсселі.

У свою чергу глава європейської дипломатії назвала цю зустріч "продуктивною" і заявила, що Брюссель впевнений в необхідності зберегти угоду, надзвичайно важливу для "безпеки Євросоюзу і глобальної системи нерозповсюдження ядерної зброї".

Переговори між Заріфом і європейськими політиками продовжаться в той же день. До них приєднаються міністри закордонних справ ФРН Хайко Маас, Франції Жан-Ів Ле Дріан і Великої Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з угоди. ЄС заявив, що залишається відданим угоді і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.

Президент Ірану Хасан Рухані пригрозив відновити збагачення урану у більших, ніж до цього, масштабах, якщо ядерна угода провалиться.

Сполучені Штати Америки розширили персональні санкції проти Ірану.

Після виходу США з ядерної угоди Іран має намір в ультимативній формі вимагати від європейських учасників гарантій збереження угоди.