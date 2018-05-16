Іран і Євросоюз сподіваються врятувати ядерну угоду
Глава МЗС Ірану і верховний дипломат ЄС зустрілися в Брюсселі з метою зберегти ядерну угоду, незважаючи на вихід з неї США.
Про це пише DW.com.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф і верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні висловили надію, що їм вдасться зберегти ядерну угоду про іранську атомну програму, незважаючи на вихід з неї США.
"Ми на правильному шляху і рухаємося у вірному напрямку", - заявив Заріф після закінчення переговорів з Могеріні в Брюсселі.
У свою чергу глава європейської дипломатії назвала цю зустріч "продуктивною" і заявила, що Брюссель впевнений в необхідності зберегти угоду, надзвичайно важливу для "безпеки Євросоюзу і глобальної системи нерозповсюдження ядерної зброї".
Переговори між Заріфом і європейськими політиками продовжаться в той же день. До них приєднаються міністри закордонних справ ФРН Хайко Маас, Франції Жан-Ів Ле Дріан і Великої Британії Борис Джонсон.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з угоди. ЄС заявив, що залишається відданим угоді і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.
Президент Ірану Хасан Рухані пригрозив відновити збагачення урану у більших, ніж до цього, масштабах, якщо ядерна угода провалиться.
Сполучені Штати Америки розширили персональні санкції проти Ірану.
Після виходу США з ядерної угоди Іран має намір в ультимативній формі вимагати від європейських учасників гарантій збереження угоди.