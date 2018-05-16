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Иран и Евросоюз надеются спасти ядерное соглашение

Среда, 16 мая 2018, 02:59

Глава МИД Ирана и верховный дипломат ЕС встретились в Брюсселе с целью сохранить ядерное соглашение, несмотря на выход из него США. 

Об этом пишет DW.com.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выразили надежду, что им удастся сохранить ядерное соглашение об иранской атомной программе, несмотря на выход из него США.

"Мы на правильном пути и движемся в верном направлении", - заявил Зариф по окончании переговоров с Могерини в Брюсселе.

В свою очередь глава европейской дипломатии назвала эту встречу "продуктивной" и заявила, что Брюссель уверен в необходимости сохранить соглашение, чрезвычайно важное для "безопасности Евросоюза и глобальной системы нераспространения ядерного оружия".

Переговоры между Зарифом и европейскими политиками продолжатся в тот же день. К ним присоединятся министры иностранных дел ФРГ Хайко Маас, Франции Жан-Ив Ле Дриан и Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. ЕС заявил, что остается преданным соглашению с Ираном и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил восстановить обогащение урана в больших, чем прежде, масштабах, если ядерная сделка провалится.

Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана.

После выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.

Темы: ИранЕССША
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