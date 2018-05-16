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Об’єднані сили захопили зброю бойовиків під Мар'їнкою

Середа, 16 травня 2018, 10:33

Під час бою військові Об'єднаних сил захопили три міномета, з яких бойовики вели вогонь по їхніх позиціях в районі Мар’їнки Донецької області.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Один із підрозділів, що обороняється в районі Мар’їнки, здійснив рішучий рейд в тил противника. У ході короткого бою було захоплено три ворожих міномета, з яких по наших позиціях постійно вів вогонь ворог", - розповідають у штабі.

За інформацією прес-центру, наразі озброєння везуть в район відведення, де його вивчатимуть.

"Командир підрозділу та його підлеглі, що брали участь у рейді, представлені до державних нагород", - додали у штабі ООС.

 
 
 

Українська правда
Теми: ООСДонбасзброяЗбройні сили
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