Об’єднані сили захопили зброю бойовиків під Мар'їнкою

Під час бою військові Об'єднаних сил захопили три міномета, з яких бойовики вели вогонь по їхніх позиціях в районі Мар’їнки Донецької області.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Один із підрозділів, що обороняється в районі Мар’їнки, здійснив рішучий рейд в тил противника. У ході короткого бою було захоплено три ворожих міномета, з яких по наших позиціях постійно вів вогонь ворог", - розповідають у штабі.

За інформацією прес-центру, наразі озброєння везуть в район відведення, де його вивчатимуть.

"Командир підрозділу та його підлеглі, що брали участь у рейді, представлені до державних нагород", - додали у штабі ООС.