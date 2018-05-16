Объединенные силы захватили оружие боевиков под Марьинкой

Во время боя военные Объединенных сил захватили три миномета, из которых боевики вели огонь по их позициям в районе Марьинки Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Одно из подразделений, обороняющееся в районе Марьинки, совершило решительный рейд в тыл противника. В ходе короткого боя были захвачены три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг", - рассказывают в штабе.

По информации пресс-центра, сейчас оружие везут в район отвода, где его будут изучать.

"Командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам", - добавили в штабе ООС.