Объединенные силы захватили оружие боевиков под Марьинкой
Среда, 16 мая 2018, 10:33
Во время боя военные Объединенных сил захватили три миномета, из которых боевики вели огонь по их позициям в районе Марьинки Донецкой области.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"Одно из подразделений, обороняющееся в районе Марьинки, совершило решительный рейд в тыл противника. В ходе короткого боя были захвачены три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг", - рассказывают в штабе.
По информации пресс-центра, сейчас оружие везут в район отвода, где его будут изучать.
"Командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам", - добавили в штабе ООС.
Украинская правда