Объединенные силы захватили оружие боевиков под Марьинкой

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Среда, 16 мая 2018, 10:33

Во время боя военные Объединенных сил захватили три миномета, из которых боевики вели огонь по их позициям в районе Марьинки Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Одно из подразделений, обороняющееся в районе Марьинки, совершило решительный рейд в тыл противника. В ходе короткого боя были захвачены три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг", - рассказывают в штабе.

По информации пресс-центра, сейчас оружие везут в район отвода, где его будут изучать.

"Командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам", - добавили в штабе ООС.

 
 
 

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс оружие Вооруженные силы
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