Соратник Саакашвілі зібрав 37 підписів за імпічмент Порошенка

Депутат Юрій Дерев'янко, який є членом партії "Рух нових сил", збирає підписи за ініціацію імпічменту президента Петра Порошенка.

Із трибуни Верховної Ради 16 травня він заявив, що під відповідною ініціативою вже підписалися 37 народних депутатів, – і показав відповідні аркуші.

За словами Дерев'янка, "парламент зобов’язаний" ініціювати питання про усунення Порошенка з поста у порядку імпічменту, до у засобах масової інформації за останні 2 роки була "величезна кількість фактів, які потребують розслідування".

"Ми чули від ЗМІ, в тому числі, й міжнародних, про так звані "панамські офшори" Порошенка, про афери при закупці палива для армії "Трейд Коммодіті", про корупцію на закупках військової техніки на заводах Порошенка, про схему "Ротттердам+", яка дає надприбутки, можливо, й президенту", – сказав соратник Міхеіла Саакашвілі.

"Йдеться про закупівлю неякісних медичних автомобілів для армії у компаній, які, можливо, пов’язані Порошенком, також про можливе не задеклароване володіння президентом зерновими і крохмальними бізнесами у країні-агрсорі – ТОВ "Крохмалпродукт" у Липецьку", – додав Дерев'янко.

РНС бачить підстави для імпічменту Facebook Юрія Дерев'янка

Напередодні він оприлюднив у Facebook перелік підписантів – станом на вечір 15 травня їх було 36.

"Зібравши 226 підписів ми зможемо перейти до наступного кроку – обговорення на пленарному засіданні та ухваленні рішення щодо ініціювання питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту без внесення його в порядок денний", – зазначив тоді Дерев'янко.