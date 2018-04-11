Керівників "Трейд Коммодіті" оголосили в міжнародний розшук

Директора компанії "Трейд Коммодіті" Вадима Майка та неформального керівника Володимира Гарькавого оголосили у міжнародний розшук.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"У листопаді 2017 року за запитом НАБУ до Генерального секретаріату Інтерполу внесли клопотання про розшук з метою встановлення місця перебування цих двох громадян", - сказав він.

За словами Тракала, українські правоохоронці розшукують Майка і Гарькавого за підозрою в привласненні та розтраті майна (ч.5 ст.191 ККУ).

Речник поліції не зміг повідомити інших деталей, наголосивши, що цю справу веде НАБУ.

Наприкінці березня у НАБУ заявили про завершення досудового розслідування щодо посадовців Міноборони, яких підозрюють у розкраданні державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що експертиза підтвердила розтрату 149 мільйонів гривень при закупівлі Міністерством оборони палива у фірми "Трейд Коммодіті".

Зазначалося, що підозрюваним готуються фінальні підозри.

Детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського 11 жовтня 2017 року. Ішлося про корупційну схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України через компанію "Трейд коммодіті".

У жовтні 2017 року Павловському обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці. Він не визнає свою причетність до корупційних схем.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро також затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Пізніше суд заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії "Трейд Коммодіті" в одеському банку "Південний".

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський – "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.

Також джерела повідомляли, що підозрювані посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" втекли.

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