Керівників "Трейд Коммодіті" оголосили в міжнародний розшук
Директора компанії "Трейд Коммодіті" Вадима Майка та неформального керівника Володимира Гарькавого оголосили у міжнародний розшук.
Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.
"У листопаді 2017 року за запитом НАБУ до Генерального секретаріату Інтерполу внесли клопотання про розшук з метою встановлення місця перебування цих двох громадян", - сказав він.
За словами Тракала, українські правоохоронці розшукують Майка і Гарькавого за підозрою в привласненні та розтраті майна (ч.5 ст.191 ККУ).
Речник поліції не зміг повідомити інших деталей, наголосивши, що цю справу веде НАБУ.
Наприкінці березня у НАБУ заявили про завершення досудового розслідування щодо посадовців Міноборони, яких підозрюють у розкраданні державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що експертиза підтвердила розтрату 149 мільйонів гривень при закупівлі Міністерством оборони палива у фірми "Трейд Коммодіті".
Зазначалося, що підозрюваним готуються фінальні підозри.
Детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського 11 жовтня 2017 року. Ішлося про корупційну схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України через компанію "Трейд коммодіті".
У жовтні 2017 року Павловському обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці. Він не визнає свою причетність до корупційних схем.
16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро також затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.
Пізніше суд заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії "Трейд Коммодіті" в одеському банку "Південний".
Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський – "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.
Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.
Також джерела повідомляли, що підозрювані посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" втекли.
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