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Соратник Саакашвили собрал 37 подписей за импичмент Порошенко

Среда, 16 мая 2018, 10:47

Депутат Юрий Деревянко, который является членом партии "Рух новых сил", собирает подписи за инициирование импичмента президента Петра Порошенко.

С трибуны Верховной Рады 16 мая он заявил, что под соответствующей инициативой уже подписались 37 народных депутатов, – и показал соответствующие листы.

 

По словам Деревянко, "парламент обязан" инициировать вопрос об устранении Порошенко с поста в порядке импичмента, так как в средствах массовой информации за последние 2 года было "огромное количество фактов, требующих расследования".

"Мы слышали от СМИ, в том числе и международных, о так называемых "панамских оффшорах" Порошенко, об аферах при закупке топлива для армии "Трейд Коммодити", о коррупции на закупках военной техники на заводах Порошенко, о схеме "Ротттердам +", которая дает сверхприбыли, возможно, и президенту", – сказал соратник Михэила Саакашвили.

"Речь идет о закупке некачественных медицинских автомобилей для армии у компаний, которые, возможно, связаны Порошенко, а также о возможно незадекларированном владении президентом зерновыми и крахмальными бизнесами в стране-агрессоре – ООО "Крохмалпродукт" в Липецке", – добавил Деревянко.

РНС видит основания для импичмента
РНС видит основания для импичмента
Facebook Юрия Деревянко

Накануне он обнародовал в Facebook перечень подписантов – по состоянию на вечер 15 мая их было 36.

 
Facbook Юрия Деревянко
 
 

"Собрав 226 подписей, мы сможем перейти к следующему шагу – обсуждению на пленарном заседании и принятию решения об инициировании вопроса об отстранении президента с поста в порядке импичмента без внесения его в повестку дня", – отметил тогда Деревянко.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: импичментПорошенко
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