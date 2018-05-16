Соратник Саакашвили собрал 37 подписей за импичмент Порошенко

Депутат Юрий Деревянко, который является членом партии "Рух новых сил", собирает подписи за инициирование импичмента президента Петра Порошенко.



С трибуны Верховной Рады 16 мая он заявил, что под соответствующей инициативой уже подписались 37 народных депутатов, – и показал соответствующие листы.

По словам Деревянко, "парламент обязан" инициировать вопрос об устранении Порошенко с поста в порядке импичмента, так как в средствах массовой информации за последние 2 года было "огромное количество фактов, требующих расследования".



"Мы слышали от СМИ, в том числе и международных, о так называемых "панамских оффшорах" Порошенко, об аферах при закупке топлива для армии "Трейд Коммодити", о коррупции на закупках военной техники на заводах Порошенко, о схеме "Ротттердам +", которая дает сверхприбыли, возможно, и президенту", – сказал соратник Михэила Саакашвили.



"Речь идет о закупке некачественных медицинских автомобилей для армии у компаний, которые, возможно, связаны Порошенко, а также о возможно незадекларированном владении президентом зерновыми и крахмальными бизнесами в стране-агрессоре – ООО "Крохмалпродукт" в Липецке", – добавил Деревянко.

РНС видит основания для импичмента Facebook Юрия Деревянко

Накануне он обнародовал в Facebook перечень подписантов – по состоянию на вечер 15 мая их было 36.

"Собрав 226 подписей, мы сможем перейти к следующему шагу – обсуждению на пленарном заседании и принятию решения об инициировании вопроса об отстранении президента с поста в порядке импичмента без внесения его в повестку дня", – отметил тогда Деревянко.