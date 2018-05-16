Коломойський каже, що Порошенко хоче взяти під контроль усе ТБ України

Український підприємець Ігор Коломойський заявляє, що президент Петро Порошенка бажає контролювати усі телеканали в країні, включаючи "1+1".

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Порошенко для того, щоб вдруге обратися президентом, повинен повністю контролювати всі телеканали. Ну, як у нашого північно-східного сусіда", - каже Коломойський.

Водночас він зазначив, що не може зараз говорити про якесь переслідування з боку влади.

"У нас відбувається позиційна якась війна, але вона в межах закону... Так, є різні забаганки, ми знаємо, чого хоче Петро Олексійович. Він прогнозований у цьому плані. Він хоче "1+1" на вибори", - заявив Коломойський.

При цьому він запевнив, що президент в жодному разі не отримає телеканалу.

Як повідомлялося, частка Коломойського у "Телерадіокомпанії "Студія 1+1" станом на 31 грудня 2016 року склала майже 58%.

Вибори президента в Україні очікуються навесні 2019 року.