Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойський каже, що Порошенко хоче взяти під контроль усе ТБ України

Середа, 16 травня 2018, 10:54
Коломойський каже, що Порошенко хоче взяти під контроль усе ТБ України

Український підприємець Ігор Коломойський заявляє, що президент Петро Порошенка бажає контролювати усі телеканали в країні, включаючи "1+1".

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Порошенко для того, щоб вдруге обратися президентом, повинен повністю контролювати всі телеканали. Ну, як у нашого північно-східного сусіда", - каже Коломойський.

Водночас він зазначив, що не може зараз говорити про якесь переслідування з боку влади.

"У нас відбувається позиційна якась війна, але вона в межах закону... Так, є різні забаганки, ми знаємо, чого хоче Петро Олексійович. Він прогнозований у цьому плані. Він хоче "1+1" на вибори", - заявив Коломойський.

При цьому він запевнив, що президент в жодному разі не отримає телеканалу.

Як повідомлялося, частка Коломойського у "Телерадіокомпанії "Студія 1+1" станом на 31 грудня 2016 року склала майже 58%.

Вибори президента в Україні очікуються навесні 2019 року.

Теми: КоломойськийПорошенкотелебаченняЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Коломойський
Націоналізація "Альфи", погрози Коломойського та зношені долари – що розповіла ЕП заступниця голови НБУ
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: