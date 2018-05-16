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Коломойский: Порошенко хочет взять под контроль все ТВ Украины

Среда, 16 мая 2018, 10:54
Коломойский: Порошенко хочет взять под контроль все ТВ Украины

Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявляет, что президент Петр Порошенко хочет контролировать все телеканалы в стране, включая "1+1".

Об этом бизнесмен рассказал в интервью Deutsche Welle.

"Порошенко для того, чтобы во второй раз избраться президентом, должен полностью контролировать все телеканалы. Ну, как у нашего северо-восточного соседа", - говорит Коломойский.

В то же время он отметил, что не может сейчас говорить о каком-то преследования со стороны властей.

"У нас происходит позиционная какая-то война, но она в рамках закона... Да, есть разные прихоти, мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируемый в этом плане. Он хочет "1+1" на выборы", - заявил Коломойский.

При этом он заверил, что президент ни в коем случае не получит телеканал.

Как сообщалось, доля Коломойского в "Телерадиокомпании "Студия 1+1" по состоянию на 31 декабря 2016 года составила почти 58%.

Выборы президента в Украине ожидаются весной 2019 года.

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Темы: КоломойскийПорошенкотелевидениеСМИ
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