У Білорусі відкрили справу проти посадовців "Мотор Січі"

Прокуратура Білорусі порушила справу проти посадовців українського авіаційного підприємства "Мотор Січ".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури республіки Білорусь.

Зокрема, українських підприємців підозрюють у перевищенні повноважень, що спричинило для підприємства з Білорусі тяжкі наслідки.

Управління з боротьби з корупцією й організованою злочинністю генпрокуратури Білорусі провело обшук ВАТ "Оршанський авіаремонтний завод", мажоритарним акціонером якого є українська компанія "Мотор Січ".

"В ході перевірки представництва ПАТ "Мотор Січ" (Україна) було вилучено документи, які стосуються діяльності українського інвестора на території Білорусі", - повідомили в прес-службі прокуратури.

За результатами перевірки прокуратура порушила кримінальну справу стосовно колишнього гендиректора заводу і посадових осіб ПАТ "Мотор Січ" за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.426 КК Республіки Білорусь (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

"Підставою до порушення кримінальної справи послужило заподіяння посадовими особами заводу шкоди в особливо великому розмірі, а також істотної шкоди його інтересам", - додали в білоруському відомстві.

Справу передали до слідкому Білорусі.

Прізвища українських посадовців не називаються.

23 квітня СБУ проводила обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі. Тоді обшуки проводилися у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

Українській компанії "Мотор Січ" належить близько 60% акцій Оршанського авіаремонтного заводу.

"Мотор Січ" – підприємство у Запоріжжі, яке розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків та вертольотів, а також промислові газотурбінні установки.