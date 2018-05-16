В Беларуси открыли дело против должностных лиц "Мотор Сичи"

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Среда, 16 мая 2018, 11:57

Прокуратура Беларуси возбудила дело против должностных лиц украинского авиационного предприятия "Мотор Сич".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Беларусь.

В частности, украинских предпринимателей подозревают в превышении полномочий, что повлекло для предприятия из Беларуси тяжкие последствия.

Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Беларуси провело обыск ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", мажоритарным акционером которого является украинская компания "Мотор Сич".

"В ходе проверки представительства ПАО "Мотор Сич" (Украина) были изъяты документы, касающиеся деятельности украинского инвестора на территории Беларуси", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора завода и должностных лиц ПАО "Мотор Сич" по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК Республики Беларусь (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

"Основанием для возбуждения уголовного дела послужило причинение должностными лицами завода ущерб в особо крупном размере, а также существенный вред его интересам", - добавили в белорусском ведомстве.

Дело передали в следом Беларуси.

Фамилии украинских чиновников не называются.

23 апреля СБУ проводила обыски на публичном акционерном обществе "Мотор Сич" в Запорожье. Тогда обыски проводились в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

Украинской компании "Мотор Сич" принадлежит около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода.

"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

Украинская правда
Темы: Беларусь прокуратура
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