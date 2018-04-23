СБУ проводить обшуки в "Мотор Січі" - підозра у диверсії
Служба безпеки проводить обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі.
Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
На питання чи проходять наразі обшуки на підприємстві, Гітлянська відповіла:
"Так. Зараз тривають слідчі дії на підприємстві".
Вона також повідомила, що обшуки в Запоріжжі проводять правоохоронці зі столиці.
Пізніше Гітлянська додала, що обшуки проводяться у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.
"Обшуки проводяться в рамках статті 113 ККУ (підготовка до диверсії) за фактом підготовки до диверсії", - сказала вона.
Власник 14,99% акцій підприємства В’ячеслав Богуслаєв раніше розповів як працює завод на окупованій території.
В липні 2017 року на заводі пройшли обшуки через розтрати.
Тоді на об’єктах підприємства і у ключових осіб провели обшуки.
"Мотор Січ" – підприємство у Запоріжжі, яке розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків та вертольотів, а також промислові газотурбінні установки.