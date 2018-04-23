Служба безпеки проводить обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

На питання чи проходять наразі обшуки на підприємстві, Гітлянська відповіла:

"Так. Зараз тривають слідчі дії на підприємстві".

Вона також повідомила, що обшуки в Запоріжжі проводять правоохоронці зі столиці.

Пізніше Гітлянська додала, що обшуки проводяться у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

"Обшуки проводяться в рамках статті 113 ККУ (підготовка до диверсії) за фактом підготовки до диверсії", - сказала вона.

Власник 14,99% акцій підприємства В’ячеслав Богуслаєв раніше розповів як працює завод на окупованій території.

В липні 2017 року на заводі пройшли обшуки через розтрати.

Тоді на об’єктах підприємства і у ключових осіб провели обшуки.

"Мотор Січ" – підприємство у Запоріжжі, яке розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків та вертольотів, а також промислові газотурбінні установки.

