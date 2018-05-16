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У Києві вигадали, як полегшити життя водіям на час перекриття Хрещатика

Середа, 16 травня 2018, 13:04

У столиці на час перекриття вулиці Хрещатик у зв’язку з облаштуванням фан-містечка до Ліги чемпіонів відкриють рух з вулиці Трьохсвятительської до вулиці Великої Житомирської та Володимирського проїзду.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"Від сьогодні і до 31 травня відкривається рух з вулиці Трьохсвятительської через Михайлівську площу до вулиці Великої Житомирської та Володимирського проїзду", - йдеться в повідомленні.

Також вводиться тимчасове обмеження паркування на вулицях Михайлівській (від Михайлівської площі до Майдану Незалежності) та Володимирській (від Софіївської площі до вулиці Б. Хмельницького).

Департамент транспортної інфраструктури закликає водіїв не порушувати правила дорожнього руху та поважати один одного. 

Раніше повідомлялося, що на головній вулиці столиці – Хрещатику – до 30 травня буде перекритий рух транспорту у зв’язку з облаштуванням фан-містечка для вболівальників Ліги Чемпіонів. 

Теми: Київтранспорт
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