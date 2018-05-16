В Киеве придумали, как облегчить жизнь водителям на время перекрытия Крещатика

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Среда, 16 мая 2018, 13:04

В столице на время перекрытия улицы Крещатик в связи с обустройством фан-городка для болельщиков Лиги чемпионов откроют движение от улицы Трехсвятительской до улицы Большой Житомирской и Владимирского проезда.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

"С сегодняшнего дня и до 31 мая открывается движение от улицы Трехсвятительской через Михайловскую площадь до улицы Большой Житомирской и Владимирского проезда", - говорится в сообщении.

Также вводится временное ограничение парковки на улицах Михайловской (от Михайловской площади до Майдана Независимости) и Владимирской (от Софиевской площади до улицы Б. Хмельницкого).

Департамент транспортной инфраструктуры призывает водителей не нарушать правила дорожного движения и уважать друг друга.

Ранее сообщалось, что на главной улице столицы – Крещатике – до 30 мая будет перекрыто движение транспорта в связи с обустройством фан-городка для болельщиков Лиги Чемпионов.

Темы: Киев транспорт
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