Силовики накрили банду викрадачів людей, до якої входили правоохоронці

Працівники спецслужб затримали 9 членів організованої озброєної банди, до складу якої входили правоохоронці.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Знешкоджено банду, у складі якої були діючі правоохоронці", - написав Матіос.

За його словами, СБУ, МВС і Нацполіція провели 60 обшуків в Києві і області і затримали 9 членів озброєної банди.

Прокурор заявив, що члени угруповання займалися рекетом, вимаганням грошей і майна, серед білого дня викрадали людей і катували їх.

"До складу озброєного злочинного угруповання входили діючі співробітники органів внутрішніх справ, один адвокат", - додав він.

Також на причетність до діяльності угруповання перевіряються співробітники служби безпеки у Київській області.

Матіос повідомив, що діяльність банди координували "кримінальні авторитети", яких розшукують за злочини проти учасників Революції Гідності.

Наразі проходять обшуки.

У березні у Києві та області співробітники СБУ затримали трьох організаторів групи, які робили підроблені документи для виїзду до країн ЄС особам, які можливо причетні до участі в ОРДЛО.