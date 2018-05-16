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Силовики накрыли банду похитителей людей, в которую входили правоохранители

Среда, 16 мая 2018, 13:16

Работники спецслужб задержали 9 членов организованной вооруженной банды, в состав которой входили правоохранители.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Обезврежена банда, в составе которой были действующие правоохранители", - написал Матиос. 

По его словам, СБУ, МВД и Нацполиция провели 60 обысков в Киеве и области и задержали 9 членов вооруженной банды.

 

Прокурор заявил, что члены группировки занимались рэкетом, вымогательством денег и имущества, среди белого дня похищали людей и пытали их. 

 

"В состав вооруженной преступной группировки входили действующие сотрудники органов внутренних дел, один адвокат", - добавил он.

Также на причастность к деятельности группировки проверяются сотрудники службы безопасности в Киевской области. 

 

Матиос сообщил, что деятельность банды координировали "криминальные авторитеты", которых разыскивают за преступления против участников Революции Достоинства.

 

Сейчас проходят обыски.

В марте в Киеве и области сотрудники СБУ задержали трех организаторов группы, которые делали поддельные документы для выезда в страны ЕС лицам, возможно причастным к участию в ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: прокуратураполиция
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