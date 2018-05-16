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Луценко и других депутатов поймали на кнопкодавстве

Среда, 16 мая 2018, 14:26

Представитель президента в Верховной Раде и заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Ирина Луценко голосовала за коллег при внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Об этом сообщает общественная организация ЧЕСНО в Twitter.

Отмечается, что кроме Луценко кнопкодавили также депутат от БПП Андрей Шинькович и заместитель главы фракции "Народный Фронт" Андрей Иванчук.

Ранее на кнопкодавстве поймали лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Он пообещал, что больше так не будет.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоБППНародный фронтВерховная Радакнопкодавство
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