Луценко и других депутатов поймали на кнопкодавстве

Представитель президента в Верховной Раде и заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Ирина Луценко голосовала за коллег при внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Об этом сообщает общественная организация ЧЕСНО в Twitter.

Отмечается, что кроме Луценко кнопкодавили также депутат от БПП Андрей Шинькович и заместитель главы фракции "Народный Фронт" Андрей Иванчук.

Заступниця голови фракції @BPPSolidarnist і представниця @poroshenko у @verkhovna_rada Ірина Луценко, а також заступник головик фракції @NarodnyiFront Андрій Іванчук та Андрій Шинькович (БПП) кнопкодавлять за внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі". pic.twitter.com/Q1EnlVTJBe — ЧЕСНО (@chesno_movement) May 16, 2018

Ранее на кнопкодавстве поймали лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Он пообещал, что больше так не будет.