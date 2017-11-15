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Ляшко про кнопкодавство: Більше так не буду

Середа, 15 листопада 2017, 10:11

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, якого минулого тижня піймали на кнопкодавстві,  вибачився за свій вчинок і пообіцяв більше так не буде.

Про це він заявив активістам громадського руху ЧЕСНО.

"Поганий вчинок, дуже поганий. Мені так соромно, що аж серце болить", - прокоментував свій вчинок Ляшко.

На запитання, чому 9 листопада в Раді кнопокодавила вся фракція, нардеп відповів, що це не правда.

"Не треба вигадувати! Це не чесно. Свій вчинок я визнаю і обіцяю, що більше так не буду. Тільки сильні люди можуть визнавати свої помилки", - сказав із посмішкою Ляшко.

Як відомо, 9 листопада Ляшка піймали у Верховній Раді за кнопкодавством під час голосування за законопроект №6538, який передбачає зміни до Законів України щодо підтримки літакобудівної галузі

Українська правда
Теми: Ляшко ОлегРадикальна партіяВерховна Радакнопкодавство
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