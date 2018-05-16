Суд знову наказав повернути Насірову паспорт та продовжив його обов'язки

Суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат екс-посадовця Любомир Дроздовський.

"Обов’язки продовжено ще на два місяці", – пояснив він.

Відповідне клопотання обвинувачення в середу, 16 травня, розглядав Шевченківський районний суд Києва.

Насіров зобов'язаний носити електронний браслет, не відлучатись з Києва, здати закордонні паспорти, прибувати за викликом до слідчого, судді чи прокурора та повідомляти про зміну місця проживання.

Дроздовський додав, що захист подавав клопотання про скасування обов’язків, але суд його не задовольнив.

"Наша позиція була, що їх потрібно було скасувати… об’єктивно з нашого боку порушень не було", – зазначив адвокат.

Водночас, він повідомив, що суд задовольнив два інших клопотання захисту.

Зокрема, Насірову зобов’язали повернути внутрішній паспорт, який йому мали віддати ще в квітні.

За словами адвоката, внутрішній паспорт був вилучений під час обшуку як речовий доказ, а потім – переданий детективами до міграційної служби як документ, що дає право виїзду за кордон.

Друге задоволене судом клопотання адвокатів, за словами Дроздовського, стосувалось зняття арешту з годинників дружини Насірова, які були вилучені під час обшуку.

Захисник екс-фіскала також розповів, що обвинувальний акт в середу, 16 травня, не зачитувався, адже на засідання було виділено лише 2 години.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

В ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

В ніч на 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний західу вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.

16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

Наразі досудове слідство вже завершене. 6 грудня суд почав розглядати справу по суті.

На вимогу сторони захисту, звинувачення має зачитати весь текст обвинувального акту, який містить 780 сторінок.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 січня звільнив Романа Насірова.

Сам екс-фіскал просить суд поновити його на посаді голови ДФС.