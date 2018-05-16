Голова Верховної Ради Андрій Парубій направив на розгляд комітету ВР з питань регламенту подання від генерального прокурора Юрія Луценка щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Сергія Дунаєва.

Про це повідомляє прес-служба Андрія Парубія.

"Учора, 15 травня до Верховної Ради надійшло подання від генерального прокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дунаєва Сергія Володимировича, члена фракції "Опозиційний блок", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, Парубій невідкладно передав документи на розгляд комітету Верховної Ради з питань регламенту.

Генеральна прокуратура підозрює Дунаєва у декларуванні недостовірної інформації.

Такий злочин карається штрафом від 42,5 тисяч гривень до 51 тисячі гривень або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин.

Максимальна санкція передбачає позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.