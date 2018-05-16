Председатель Верховной Рады Андрей Парубий направил на рассмотрение комитета ВР по вопросам регламента представление от генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.

Об этом сообщает пресс-служба Андрея Парубия.

"Вчера, 15 мая в Верховную Раду поступило представление от генерального прокурора о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дунаева Сергея Владимировича, члена фракции "Оппозиционный блок", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Парубий безотлагательно передал документы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам регламента.

Генеральная прокуратура подозревает Дунаева в декларировании недостоверной информации.

Такое преступление наказывается штрафом от 42,5 тыс. гривен до 51 тыс. гривен или общественными работами на срок от 150 до 240 часов.

Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.