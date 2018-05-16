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У Запоріжжі кинули петарду в учасників ЛГБТ-акції, є постраждалий

Середа, 16 травня 2018, 22:49

У Запоріжжі невідомий кинув петарду в учасників "Веселкового флешмобу" біля Запорізької міськради.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Національну поліцію регіону.

"Один з правоохоронців, що чергував під час акції, отримав внаслідок інциденту рвану рану ноги. Серед учасників заходу ніхто не постраждав", - розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника поруч з місцем події.

За інформацією місцевого видання 061, у затриманого виявили пістолет, електрошокер і ніж. Він заявив, що таким чином висловив "громадянське невдоволення".

Акція "Веселковий флешмоб" присвячена Міжнародному дню проти гомофобії й трансфобії. З 2012 року її щорічно проводить запорізький обласний благодійний фонд "Гендер Зед".

Як зазначає "Радіо Свобода", цьогоріч вперше про час і місце проведення акції повідомили публічно. Раніше для безпеки учасників захід не анонсували в ЗМІ.

 
 

Теми: ЛГБТЗапоріжжяправа людини
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