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В Запорожье бросили петарду в участников ЛГБТ-акции, есть пострадавший

Среда, 16 мая 2018, 22:49

В Запорожье неизвестный бросил петарду в участников "Радужного флешмоба" возле Запорожского горсовета.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Национальную полицию региона.

"Один из правоохранителей, дежуривший во время акции, получил в результате инцидента рваную рану ноги. Среди участников мероприятия никто не пострадал", - рассказали в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника рядом с местом происшествия.

По информации местного издания 061, у задержанного обнаружили пистолет, электрошокер и нож. Он заявил, что таким образом выразил "гражданское недовольство".

Акция "Радужный флешмоб" посвященная Международному дню против гомофобии и трансфобии. С 2012 года ее ежегодно проводит запорожский областной благотворительный фонд "Гендер Зед".

Как отмечает "Радио Свобода", в этом году впервые о времени и месте проведения акции сообщили публично. Ранее для безопасности участников мероприятие не анонсировали в СМИ.

 
 

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Темы: ЛГБТЗапорожьеправа человека
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