У поліції пояснили, чому не карають за запуск салютів під час АТО

Поліція не розслідує жодного провадження за фактом запуску салютів у столиці, які заборонені рішенням Київради на час війни на Донбасі.

Про це йдеться у відповіді Головного управління поліції Києва на запит "Української правди".

"Згідно із матеріалами слідчого управління ГУНП у м. Києві, відомості за фактами запуску салютів не вносилися до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що заборону на запуск салютів встановили кілька міських рад, серед яких і київська, але відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

При цьому, повідомляється, що працівники поліції можуть фіксувати адміністративні правопорушення у разі порушення правил запуску феєрверків чи "режиму тиші".

У поліції також зазначили, що окремої статистики щодо правопорушень за запуск салютів не ведуть.

Разом з тим у статистичні дані потрапляють усі правопорушення, передбачені ст. 195-6 (Порядок виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) та ст. 182 (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях) КУпАП.

У 2014 році, коли у столиці заборонили салюти, за ст. 195-6 зафіксовано 83 адміністративних правопорушення, у 2015 році – 94, у 2016 році – 16, у 2017 році лише 3, а за 4 місяці 2018 року – 6.

Скількох осіб притягнули до відповідальності за ці порушення та до якої саме відповідальності, у поліції не відповіли.

Також правоохоронці не відповіли на питання, чи розпочато розслідування за фактом незаконного салюту у центрі столиці 9 травня.

Лише зазначили, що за ст. 195-6 КУпАП передбачене покарання у вигляді штрафу від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів, повторні дії продовж року – караються штрафом від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.

Порушення вимог ст. 182 КУпАП тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян – суб'єктів господарської діяльності – від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне порушення упродовж року за цією статтею карається штрафом на громадян від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян – суб'єктів господарської діяльності – від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

Раніше повідомлялося, що у столиці ввечері 9 травня на дніпровській набережній влаштували великий феєрверк, попри те, що салюти на час проведення військових дій на Донбасі заборонені рішенням Київради.

4 вересня 2014 року Київрада заборонила використання феєрверків у столиці терміном на три місяці.

Згодом заборону на використання феєрверків у столиці продовжили до закінчення Антитерористичної операції на Сході країни.

Як пояснили у Київраді, цього рішення ніхто не скасовував, отже, воно діє, але у зв’язку з тим, що АТО закінчилося, а почалася Операції об’єднаних сил на сході, то Київрада готує відповідні зміни до рішення про заборону салютів. Правку обіцяють внести найближчим часом.