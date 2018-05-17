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В полиции объяснили, почему не наказывают за запуск салютов во время АТО

Четверг, 17 мая 2018, 10:06
В полиции объяснили, почему не наказывают за запуск салютов во время АТО

Полиция столицы не расследует ни одного производства по факту запуска салютов, которые запрещены решением Киевсовета на время войны на Донбассе.

Об этом говорится в ответе Главного управления полиции Киева на запрос "Украинской правды".

"Согласно с материалами следственного управления ГУНП в г. Киеве, сведения по фактам запуска салютов не вносились в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что запрет на запуск салютов установили несколько городских советов, среди которых и киевский, но соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

При этом сообщается, что полицейские могут фиксировать административные правонарушения в случае нарушения правил запуска фейерверков или "режима тишины".

В полиции также отметили, что отдельной статистики по правонарушениях за запуск салютов не ведут.

Вместе с тем в статистические данные попадают все правонарушения, предусмотренные ст. 195-6 (Порядок производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) и ст. 182 (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах) КУоАП.

В 2014 году, когда в столице запретили салюты по ст. 195-6 зафиксировано 83 административных правонарушения, в 2015 году – 94, в 2016 году – 16, в 2017 году только 3, а за 4 месяца 2018 году – 6.

Сколько человек привлекли к ответственности за эти нарушения и к какой именно ответственности, в полиции не ответили.

Также правоохранители не ответили на вопрос, начато ли расследование по факту незаконного салюта в центре столицы 9 мая.

Лишь отметили, что по ст. 195-6 КУоАП предусмотрено наказание в виде штрафа от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией пиротехнических средств, повторные действия в течение года – наказываются штрафом от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией пиротехнических средств.

Нарушение требований ст. 182 КУоАП влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц и граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное нарушение в течение года по этой статье наказывается штрафом для граждан от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины или без таковой, и на должностных лиц и граждан – субъектов  хозяйственной деятельности – от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины.

Ранее сообщалось, что столице вечером 9 мая на днепровской набережной устроили большой фейерверк, несмотря на то, что салюты на время проведения военных действий на Донбассе запрещены решением Киевсовета.

4 сентября 2014 года Киевсовет запретил использование фейерверков в столице сроком на три месяца.

Впоследствии запрет на использование фейерверков в столице продлили до окончания Антитеррористической операции на востоке страны.

Как пояснили в Киевсовете, это решение никто не отменял, следовательно, оно действует, но в связи с тем, что АТО закончилось, а началась Операции объединенных сил на востоке, то Киевсовет готовит соответствующие изменения в решение о запрете салютов. Правку обещают внести в ближайшее время.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиев
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