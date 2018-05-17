Екс-глава ВВ: Для штурму "Межигір'я" майданівці зігнали броньовики

Протестуючі підготували силову групу у 2 тисячі чоловік і кілька груп бронетехніки для штурму резиденції "Межигір'я" у 2014 році.

Про це на допиті в четвер у справі про держзраду Віктора Януковича заявив колишній командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк.

За його словами, він в лютому 2014-го отримав інформацію, що ці бронегрупи були зосереджені в 95-й бригаді в Житомирській області та в 169-му навчальному центрі "Десна" в Чернігівському регіоні.

Шуляк каже, що це стало можливим завдяки переходу на бік протестуючих деяких командирів військових частин.

Крім того, за словами екс-командувача, для штурму "Межигір'я" протестуючі зібрали близько 2 тисяч своїх представників.

Станіслав Шуляк на екрані телевізора у залі Оболонського райсуду Києва

Він розповів, що в ніч з 21 на 22 лютого учасники акції протесту попередили військових, які охороняють резиденцію, що якщо ті не підуть до 2 ночі, то буде здійснений штурм "Межигір'я".

За його словами, після цього, ближче до 6 ранку, стало відомо, що Янукович залишив резиденцію, "для того щоб не провокувати збройний конфлікт".

Також, каже Шуляк, була знята охорона "Межигір'я" підрозділами МВС, залишилися тільки представники Управління держохорони.

Даючи свідчення по відеозв'язку з окупованого Росією Криму, Шуляк повідомив, що сам він живе зараз в Росії, де періодично зустрічається з Януковичем.

Шуляка вже допитували про події під час Революції гідності на слуханні у справі проти "беркутівців" 2 грудня 2016 року.

Євген Кізілов, УП