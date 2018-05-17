Экс-глава ВВ: Для штурма "Межигорья" майдановцы согнали броневики

Протестующие подготовили силовую группу в 2 тысячи человек и несколько групп бронетехники для штурма резиденции "Межигорье" в 2014 году.

Об этом на допросе в четверг по делу о госизмене Виктора Януковича заявил бывший командующий Внутренних войск Станислав Шуляк.

По его словам, в феврале 2014-го он получил информацию, что эти бронегруппы сосредоточены в 95-й бригаде в Житомирской области и в 169-м учебном центре "Десна" в Черниговском регионе.

Шуляк говорит, что это стало возможно благодаря переходу на сторону протестующих некоторых командиров военных частей.

Кроме того, по словам экс-командующего, для штурма "Межигорья" протестующие собрали около 2 тысяч своих представителей.

Станислав Шуляк на экране телевизора в зале Оболонского райсуда Киева

Он рассказал, что в ночь с 21 на 22 февраля участники акции протеста предупредили военных, охраняющих резиденцию, что если те не уйдут до 2 ночи, то будет предпринят штурм "Межигорья".

По его словам, после этого, ближе к 6 утра, стало известно, что Янукович покинул резиденцию, "для того чтобы не провоцировать вооруженный конфликт".

Также, говорит Шуляк, была снята охрана "Межигорья" подразделениями МВД, остались только представители Управления госохраны.

Давая показания по видеосвязи из оккупированного Россией Крыма, Шуляк сообщил, что сам он живет сейчас в России, где периодически встречается с Януковичем.

Шуляка уже допрашивали о событиях во время Революции достоинства на слушании по делу против "беркутовцев" 2 декабря 2016 года.

Евгений Кизилов, УП