Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-глава ВВ: Для штурма "Межигорья" майдановцы согнали броневики

Четверг, 17 мая 2018, 11:44
Станислав Шуляк по телемосту из Крима

Бывший командующий Внутренних войск Станислав Шуляк утверждает, что в феврале 2014 года протестующие подготовили силовую группу в 2 тысячи человек и несколько групп бронетехники для штурма резиденции "Межигорье".

Об этом он заявил в четверг на допросе по видеосвязи по делу о госизмене Виктора Януковича.

По его словам, он тогда получил информацию, что эти бронегруппы сосредоточены в 95-й бригаде в Житомирской области и в 169-м учебном центре "Десна" в Черниговском регионе.

Шуляк говорит, что это стало возможно благодаря переходу на сторону протестующих некоторых командиров военных частей.

Кроме того, по словам экс-командующего, для штурма "Межигорья" протестующие собрали около 2 тысяч своих представителей.

Он рассказал, что в ночь с 21 на 22 февраля участники акции протеста предупредили военных, охраняющих резиденцию, что если те не уйдут до 2 ночи, то будет предпринят штурм "Межигорья".

По его словам, после этого, ближе к 6 утра, стало известно, что Янукович покинул резиденцию, "для того чтобы не провоцировать вооруженный конфликт".

Также, говорит Шуляк, была снята охрана "Межигорья" подразделениями МВД, остались только представители Управления госохраны.

Давая показания по видеосвязи из оккупированного Россией Крыма, Шуляк сообщил, что сам он живет сейчас в России, где периодически встречается с Януковичем.

Шуляка уже допрашивали о событиях во время Революции достоинства на слушании по делу против "беркутовцев" 2 декабря 2016 года.

Евгений Кизилов, УП

Темы: МайданЯнуковичМежигорье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: