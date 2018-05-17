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Знайдені під Дніпром речі належали неопізнаним загиблим під Іловайськом  

Четвер, 17 травня 2018, 12:10

Речі, які напередодні знайшли закопаними під Дніпром, належали загиблим в Іловайську 72 неопізнаним бійцям.

Про це "Українській правді" розповіла прес-секретар поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

"Попередньо, речі належали неопізнаним бійцям, які загинули під Іловайськом", - сказала Старчевська.

16 травня, поліція повідомила, що на Дніпропетровщину у 2014 році привезли 98 загиблих в Іловайську.

Тоді змогли встановити особи 26 бійців, їхні речі забрали родичі. Речі 72 неопізнаних передали на зберігання в Таромський рибгос, тому що у відділку не було приміщення з відповідними санітарними нормам. Від тоді їх не забрали.

За словами Старчевської, справою займався спочатку місцевий відділ міліції, потім провадження передали до обласного відділку.

"Справою займалася комісія зі встановлення всіх бійців, які загинули в АТО, тому зараз не можна сказати, скільки саме з цих осіб встановили пізніше. У подальшому по особах розслідування було в слідчому управлінні і, можливо, там є ті, хто опізнані, а можливо і ні", - сказала вона.

Поліція створила спецкомісію, яка буде розслідувати чому впродовж тривалого терміну речей з господарства не забрали.

15 травня депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник повідомив про відкопані 36 мішків з речами загиблих під Іловайськом воїнів.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ІловайськДніпрополіціяміліція
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