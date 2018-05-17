Найденные под Днепром вещи принадлежали неопознанным погибшим под Иловайском

Вещи, которые накануне нашли закопанными под Днепром, принадлежали погибшим в Иловайске 72 неопознанным бойцам.

Об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Предварительно, вещи принадлежали неопознанным бойцам, погибшим в Иловайске", - сказала Старчевская.

16 мая, полиция сообщила, что в Днепропетровскую область в 2014 году привезли 98 погибших в Иловайске.

Тогда смогли установить личности 26 бойцов, их вещи забрали родственники. Вещи 72 неопознанных передали на хранение в Таромский рыбхоз, потому что в отделении не было помещения с соответствующими санитарными нормам. С тех пор их не забрали.

По словам Старчевской, делом занимался сначала местный отдел милиции, потом производство передали в областной участок.

"Делом занималась комиссия по установлению всех бойцов, погибших в АТО, поэтому сейчас нельзя сказать, сколько именно из этих лиц установили позже. В дальнейшем по лицам расследование было в следственном управлении и, возможно, там есть те, кто опознаны, а возможно и нет ", - сказала она.

Полиция создала спецкомиссию, которая будет расследовать, почему на протяжении длительного срока вещей из хозяйства не забрали.

15 мая депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник сообщил об откопанных 36 мешках с вещами погибших в Иловайске воинов.