Колишній командувач Внутрішніми військами України Станіслав Шуляк заявляє, що екс-президент Віктор Янукович просив Росію про миротворчу місію.



Про це йшлося у зверненні, яке 1 березня 2014 року відправили російському керівництву, заявив він під час надання свідчень по відеозв'язку Оболонському райсуду Києва.



Шуляк називає звернення до Росії аналогічним до звернень від 22 лютого до країн-гарантів виконання угоди з опозицією про врегулювання кризи від 21 лютого.



"1 березня під час зустрічі з президентом я ознайомився з текстом цих листів, спрямованих до Польщі, Німеччини та Франції", – заявив екс-голова ВВ України.



"Вранці 1 березня був дзвінок від помічника президента - ім'я важко сказати, знаю в обличчя, – що президент призначає мені зустріч. Я прибув, він приїхав за мною... і ми поїхали на зустріч. Де точно проходила зустріч – сказати не зможу, але в межах міської межі", – заявив він.



Шуляк розповів, що Янукович показав йому копії листів і радився "про можливість використання Збройних сил РФ у миротворчій місії на території України".



Шуляк дає свідчення у справі Януковича Twitter Оксани Коваленко

За його словами, Янукович "виклав, що реакції ніякої від країн-гарантів не надходило – і розглядається питання можливості звернення до РФ з аналогічним проханням, (як) у листах, які були відправлені країнам-гарантам".



Шуляк стверджує, що екс-президент просив вжити заходи – "аж до залучення їхніх збройних сил у вигляді миротворчої місії на території України для дотримання і виконання тієї угоди, під якою вони поставили свої підписи". Ці звернення ґрунтувалися на їх участі у підписанні угоди з українською опозицією.



За словами Шуляка, одним із пунктів була вимога втручання Польщі, Німеччини та Франції, "щоб не допустити кровопролиття між тими, хто захопив владу, і тими, хто з цим не погодився", щоб допомогти сторонам "охолонути і сісти за стіл переговорів"



"Оскільки жодної реакції не надійшло, з аналогічним проханням – але тільки на підставі Договору про дружбу й співпрацю від 1997 року – розглядалася можливість звернення до Російської Федерації", – заявив Шуляк.



За його словами, йшлося про "можливість звернутися" до РФ із пропозицією про початок консультацій – і що показово, "з аналогічним зверненням 27 лютого МЗС України звернулося до МЗС РФ".



Янукович же нібито просив не лише про "поліцейську миротворчу місію", але і про гуманітарну допомогу та інформування громадськості про "справжній стан речей".



"Одним із пунктів було звернення по допомогу в інформуванні світового співтовариства", – заявив Шуляк і додав, що постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв подавав хибну інформацію – і країни ЄС ухвалювали рішення про "підтримку перевороту" на підставі недостовірної інформації.



Тому Янукович просив Путіна "інформувати Раду безпеки ООН про те, що в Україні стався державний переворот", що і зробив представник РФ.



"Над текстом звернення працювала група людей. Я дав інформацію... Підписаний текст, уже готовий – я бачив і читав. І бачив, як його було запечатано – і полковник Павленко відбув, щоб відправити його за вказаною адресою", – сказав Шуляк.



Він також розповів, що порадив Януковичу: "Уважно прочитавши Договір про дружбу і співпрацю, я був згоден, що звернення було єдиним способом врятувати країну від сповзання до громадянської війни. Юридична основа звернення до РФ була... Це був єдиний варіант виходу з ситуації".



Шуляк розповів, що після розмови з Януковичем поговорив телефоном із колишнім уже начальником Генштабу України Юрієм Ільїним – і той теж підтримав формат проведення "миротворчих місій".



Вони радилися на випадок початку консультацій, але "консультації з цього питання не починалися", стверджує Шуляк.



Він підтвердив, що текст долученого до справи звернення Януковича до Путіна "з проханням використати Збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку й захисту населення України", відправлений 1 березня з Ростова-на-Дону, "повністю збігається з текстом", який він тоді бачив.



За словами Шуляка, йшлося саме про "міжнародну миротворчу операцію на території України з метою відновлення конституційного ладу, захисту населення, надання гуманітарної допомоги, ліквідації техногенної та інших можливих катастроф".

Зазначимо, що Шуляк виїхав з України до Росії в ніч на 27 лютого 2014 року – і вже 28 лютого приїхав до Ростова-на-Дону, де перебував Янукович.