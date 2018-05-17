Бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявляет, что экс-президент Виктор Янукович просил Россию о миротворческой миссии.

Об этом шла речь в обращении, которое 1 марта 2014 года отправили российскому руководству, заявил он во время дачи показаний по видеосвязи Оболонскому райсуду Киева.

Шуляк называет обращение к России аналогичным к обращениям от 22 февраля к странам-гарантам выполнения соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса от 21 февраля.

"1 марта во время встречи с президентом я ознакомился с текстом этих писем, направленных в Польшу, Германию и Францию", – заявил экс-глава ВВ Украины.

"Утром 1 марта был звонок от помощника президента – имя затрудняюсь сказать, знаю в лицо, – что президент назначает мне встречу. Я прибыл, он приехал за мной… и мы поехали на встречу. Где точно проходила встреча – сказать не смогу, но в пределах городской черты", – заявил он.

Шуляк рассказал, что Янукович показал ему копии писем и советовался "о возможности использования Вооруженных сил РФ в миротворческой миссии на территории Украины".

Шуляк дает показания по делу Януковича Twitter Оксаны Коваленко

По его словам, Янукович "изложил, что реакции никакой от стран-гарантов не поступало – и рассматривается вопрос возможности обращения к РФ с аналогичной просьбой, (как) в письмах, которые были отправлены странам-гарантам".

Шуляк утверждает, что экс-президент просил принять меры – "вплоть до привлечения их вооруженных сил в виде миротворческой миссии на территории Украины для соблюдения и выполнения того соглашения, под которым они поставили свои подписи". Эти обращения основывались на их участии в подписании соглашения с украинской оппозицией.

По словам Шуляка, одним из пунктов было требование вмешательства Польши, Германии и Франции, "чтобы не допустить кровопролития между теми, кто захватил власть, и теми, кто с этим не согласился", чтобы помочь сторонам "остыть и сесть за стол переговоров"

"Поскольку никакой реакции не поступило, с аналогичной просьбой – но только на основании Договоре о дружбе и сотрудничестве от 1997 года – рассматривалась возможность обращения к Российской Федерации", – заявил Шуляк.

По его словам, речь шла о "возможности обратиться" к РФ с предложением о начале консультаций – и, что показательно, "с аналогичным обращением 27 февраля МИД Украины обратилось к МИД РФ".

Янукович же якобы просил не только о "полицейской миротворческой миссии", но и о гуманитарной помощи и информировании общественности об "истинном положении вещей".

"Одним из пунктов было обращение за помощью в информировании мирового сообщества", – заявил Шуляк и добавил, что постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев подавал не соответствующую действительности информацию – и страны ЕС принимали решение о "поддержке переворота" на основании недостоверной информации.

Поэтому Янукович просил Путина "информировать Совет безопасности ООН о том, что в Украине произошел государственный переворот", что и сделала представитель РФ.

"Над текстом обращения работала группа людей. Я дал информацию… Подписанный текст, уже готовый – я видел и читал. И видел, как он был запечатан – и полковник Павленко отбыл, чтобы отправить его по указанному адресу", – сказал Шуляк.

Он также рассказал, что посоветовал Януковичу: "Внимательно прочитав Договор о дружбе и сотрудничестве, я был согласен, что обращение было единственным способом спасти страну от сползания к гражданской войне. Юридическая основа обращения к РФ была… Это был единственный вариант выхода из ситуации".

Шуляк рассказал, что после разговора с Януковичем поговорил по телефону с бывшим уже начальником Генштаба Юрием Ильиным – и тот тоже поддержал формат проведения "миротворческих миссий".

Они советовались на случай начала консультаций, но "консультации по этому вопросу не начинались", утверждает Шуляк.

Он подтвердил, что текст приобщенного к делу обращения Януковича к Путину "с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка и защиты населения Украины", отправленного 1 марта из Ростова-на-Дону, "полностью совпадает с текстом", который он тогда видел.

По словам Шуляка, речь шла именно о "международной миротворческой операции на территории Украины с целью восстановления конституционного порядка, защиты населения, оказания гуманитарной помощи, ликвидации техногенной и других возможных катастроф".

Отметим, что Шуляк выехал из Украины в Россию в ночь на 27 февраля 2014 года – и уже 28 февраля приехал в Ростов-на-Дону, где находился Янукович.

1 марта 2014 года Россия открыто начала агрессию против Украины: Госдума разрешила Владимиру Путину использовать армию в Крыму, после чего произошла аннексия АРК. Позже Российская Федерация спровоцировала сепаратизм и боевые действия на востоке Украины.