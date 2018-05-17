У Росії завели справу проти суддів Конституційного суду України

Слідком Росії порушив кримінальну справу проти 15 українських суддів Конституційного суду, які не визнали "возз'єднання Криму з Росією".

Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

"Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу стосовно суддів Конституційного суду України: Юрія Бауліна, Василя Бринцева, Сергія Вдовиченка, Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Олександра Литвинова, Миколи Мельника, Сергія Саса, Олега Сергійчука, Ігоря Сліденко, Петра Стецюка, Олександра Тупицького , Наталії Шапталь, Станіслава Шевчука і Віктора Шишкіна", - йдеться в повідомленні.

Українських суддів підозрюють у "порушенні рівності прав і свобод людини і громадянина" (ст. 136 КК РФ).

Справа відкрили в зв'язку з тим, що в 2014 році, після так званого "референдуму" в Криму судді Конституційного суду України визнали "незалежність Криму" такою, яка не відповідає Конституції України.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. У Криму провели незаконний "референдум за возз'єднання з Росією".

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.

У березні 2018 року в Росії проводилися вибори президента. Виборчі дільниці були розташовані і в окупованому Криму.

Тоді в Україні і Європі пройшли акції протесту проти проведення Росією "виборів" президента на території окупованого Криму.

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